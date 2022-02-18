Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter hastaların imdadına yetişiyor
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde, kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Kulu ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Acıkuyu mahallesinde evinde rahatsızlanan Rabia Küçükerdoğan, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine götürüldü.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hayati tehlikesi bulunan hasta için hava ambulansı talep edildi.
İlçe stadyumuna inen ambulans helikoptere taşınan Küçükerdoğan, Konya’ya sevk edildi.
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