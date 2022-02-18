Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir ve Muğla'da 95 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir ve Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 95 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.
Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 2 can salı içerisindeki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Bodrum'da 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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