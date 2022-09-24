Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 01:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de maden ocağında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde maden ocağında meydana gelen kazada bir işçi hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde faaliyet gösteren bir krom madeninde çalışan S.T., kontrolden çıkan vagonla boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: İş Kazaları Maden Kayseri
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