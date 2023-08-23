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Türkiye
AA 23.08.2023 16:34

Kayseri'de kaynak atölyesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'de bir kaynak atölyesindeki tırın yakıt deposu patladı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de kaynak atölyesinde patlama: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotograf: AA]

Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi'ndeki bir iş yerinde tırın yakıt deposuna kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle çıkan yangında, kaynak ustası A.U. ile müşteri H.İ.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.U.'nun sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Yakıt deposu infilak etti

Kamyonunu tamir ettirmek için iş yerinde bulunan Ethem Mutlu, kaynak yaparken aracın yakıt deposunun birdenbire infilak ettiğini söyledi.

Mutlu, yaralıların yanan kıyafetlerini çıkarıp müdahale etmeye çalıştıklarını kaydetti.

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