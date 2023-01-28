Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 22 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 22 kişi yaralandı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya işçi taşıyan E.Ö idaresindeki midibüs, İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada biri ağır 22 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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