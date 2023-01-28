Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uygulama noktasından kaçtı, 25 bin TL'lik cezadan kaçamadı
Bursa'da, uygulama noktasından drift yaparak kaçmaya çalışan sürücü, polislerin 'dur' ihtarına uymadı. Ters şeritte kilometrelerce kaçan sürücüye toplamda 25 bin lira trafik cezası kesildi.
Merkez Osmangazi ilçesini Santral Garaj Mahallesi üzerinde uygulama noktası kuran trafik ekipleri alkollü sürücülere geçit vermedi.
Uygulama noktasını gören bir otomobil sürücüsü ise alışveriş merkezinin otoparkına drift yaparak kaçmaya çalıştı.
Kaçmaya çalışan sürücüyü fark eden ekipler, 'dur' ihtarında bulunarak yolu kesti. Bu kez de sürücü ters şeride girerek uygulamadan kaçtı.
Kaçan sürücüye 'drift yapmak', 'dur ihtarına uymamak' ve 'ters şeritten gitmek' suçlarından 25 bin lira ceza kesildi.
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