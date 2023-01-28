Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de uyuşturucu ticareti yapan 22 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Edirne'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 25 kilo 430 gram uyuşturucu hap, 4 kilo 377 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 4,64 gram eroin, 34 sentetik ecza maddesi, 8 kısa namlulu silah ve 8 şarjör ele geçirildi.
Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan, "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından araması olan 4 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Etiketler: Edirne Uyuşturucu
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