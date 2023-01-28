Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da pompalı tüfekle yaralanan kişi yaşamını yitirdi
Hatay'ın Erzin ilçesinde pompalı tüfekle yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Burnaz yolu üzerindeki narenciye bahçesinde Hakan Gör (44) ile Y.Ö. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Ö, pompalı tüfekle Gör'e ateş açtı.
Ağır yaralanan Gör, kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olay sonrası kaçan şüpheli Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hatay
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