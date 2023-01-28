Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde elektronik eşya satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.