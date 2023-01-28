Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir iş yerinde yangın
[Fotograf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinde elektronik eşya satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
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