Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 22:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de devrilen kamyon paramparça oldu: 3 ölü
[Fotograf: İHA]
Kayseri'nin Develi ilçesinde saman yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
M.A. idaresindeki saman yüklü kamyon, Erciyes-Develi yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü M.A'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyondaki M.T. ve İ.A. da ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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