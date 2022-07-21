Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antakya Expo Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, ustalar, 83 metrelik künefeyi pişirmek için ocak başına geçti.

Künefe için 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 400 kilogram şeker, 400 kilogram tereyağı, 50 kilogram Antep fıstığı kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Expo Alanı'nda sergilenen 83 metrelik künefenin ilk şerbetini, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş döktü.

Daha sonra vatandaşlara dağıtılan künefe kısa sürede tükendi.

Künefenin boyu her yıl bir metre artıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hatay'ın ana vatana katılışının yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklerin 4 gün süreceğini belirterek, "23 Temmuz 1939 yılı ata toprağımıza kavuşma günüdür. Her yıl künefeyi bir metre arttırarak bu yıl 83 metre uzunluğunda künefe yaptık"dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 350 çocuk için sünnet töreni tertip edildi.