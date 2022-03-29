Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkelerinde bulundukları dönemde DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 3 zanlının Melikgazi ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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