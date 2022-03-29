Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de fabrika yangını: 2 işçi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de su şişeleme fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bahçe ilçesinde faaliyet gösteren su şişeleme fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Dumandan etkilenen 2 işçi kontrol amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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