Haber Giriş: 29 Mart 2022 Salı 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de aynı aileden 4 kişi evde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir evde aynı aileden dede, baba, anne ve oğul olmak üzere 4 kişi ölü bulundu.
Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyünde aileden haber alınamaması üzerine vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Jandarma eşliğinde eve giren sağlık ekipleri Mehmet, Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in hareketsiz olarak yerde yatarken gördü.
Yapılan kontrolde 4 kişinin de silahla öldürüldüğü tespit edildi.
Etiketler: Polis
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