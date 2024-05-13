Kayseri'de çeşitli suçlardan yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mayıs'ta kentte meydana gelen "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerince çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda Y.I., R.Y. , Y.E.A., M.K., M.T., B.T. ve M.A.K'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.