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Türkiye
AA 13.05.2024 02:40

Hatay’da yoğun yağış: 2 ilçede eğitime ara verildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu belirtti. Merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Hatay’da yoğun yağış: 2 ilçede eğitime ara verildi

Hatay Valisi Masatlı, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu kaydetti.

Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarının sahada görevleri başında olduğunu dile getiren Masatlı, şöyle konuştu:

"Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yer de suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir."

Masatlı, kentteki yağış skalasının kuvvetli yağış miktarına ulaştığını aktardı.

Hatay'da sağanak: Kriz masası oluşturuldu
Hatay'da sağanak: Kriz masası oluşturuldu

2 ilçede eğitime ara verildi

Valilik, kentte olumsuz hava koşullarının sürdüğünü belirterek "13 Mayıs'ta Antakya ve Defne ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" açıklamasını yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kentin altyapısının depremlerde hasar aldığını kaydeden Öntürk, "Ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız" diye konuştu.

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