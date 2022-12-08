İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün ilçe merkezinde A.E'nin evinin bahçesinde gömülü olarak ele geçirdiği silahlar incelendi.

Ele geçirilen tabancalardan birinin, 16 Kasım 2022'de aynı ilçede çıkan ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ölen M.A'ya isabet eden kurşunun ateşlendiği silah olduğu ortaya çıktı.

Dünkü operasyonda, evin bahçesinde parke taşlarının altına poşetlere sarılı şekilde gömülerek gizlenmiş AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait bir şarjör ve 94 fişek, ruhsatsız 4 tabanca, 6 şarjör ve 180 tabanca mermisi bulunmuş, A.E. gözaltına alınmıştı.