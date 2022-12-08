Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Derince ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Yavuz Sultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bir kişi üst geçidin altında, yaya geçidi olmayan yerde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Yaya, orta şeride geçtiği esnada bir aracın çarpmasıyla sol şeride savruldu. Olay yerinden uzaklaşan aracın plakası ise yola düştü.

Sol şeride savrulan yayaya bu kez S.B. idaresindeki başka bir otomobil çarptı. Kazayı fark eden sürücü S.B., aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Cansız beden morga kaldırılırken, sürücü S.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.