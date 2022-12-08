Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 09:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı oldukları ve bir kısmı geçmiş yıllarda örgüt içerisinde görev aldıkları belirlenen 25 yabancı uyruklu şahsa yönelik eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı.
Etiketler: Son Dakika DEAŞ Terörle Mücadele
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