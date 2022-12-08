İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, konut ve iş yerlerini ülkede kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlere kiralayan ya da bu kişileri ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma doğrultusunda Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı 7 farklı evi tespit eden polis, çalışmalarını derinleştirdi.

Dışarıdan bakıldığında kuaför

Söz konusu 7 adresi mercek altına alan emniyet güçleri, bu evlerden birinin dikkat çekmemesi için dışarıdan “kuaför” görünümü verildiğini tespit etti.

Evin arka tarafının iki katlı şok evi olarak kullanıldığını belirleyen emniyet ekipleri, önceki söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskında, şok evlerinde barındırılan farklı uyruklarda 47 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Tespiti yapılan 7 ev sahibi hakkında adli işlem yapılırken, ayrıca bu mülk sahiplerine evlerinde barındırdıkları kaçak göçmen başına 2 bin 574 lira olmak üzere, toplamda 120 bin 978 lira para cezası verildi.