AK Parti, 24 Haziran 2018’deki seçim beyannamesinde yer alacak projelerin en önemlilerinden birini millet bahçesi olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millet bahçeleri projesinin birçok ilde hayata geçirileceğini TRT Haber’de, “Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız” sözleriyle duyurmuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da bu doğrultuda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalarla medeniyetimizin bahçe kültürü şehirlerin kalbinde en değerli alanlarda yeniden canlandırılıyor. Başta TOKİ ve belediyeler tarafından 81 ilde çalışmalar devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

152'si halka kazandırıldı

Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinin şu anda 152’si halka kazandırıldı. 310’unun da çalışmaları sürüyor.

Kasım 2022 verileri itibarıyla, 81 ildeki yapımı devam eden ve açılışı yapılan millet bahçelerinin toplam alanı 71 milyon 238 bin 171 metrekare oldu.

[Grafik: TRT Haber]

İstanbul'da 47 millet bahçesi çalışması var

Millet bahçelerinin ilki 2018’de İstanbul’da açıldı. Şimdiyse şehirde 18 milyon 137 bin 522 metrekarelik alanda 47 adet millet bahçesi çalışması var.

Ankara’da ise 4 milyon 263 bin 183 metrekare alanda 23 adet millet bahçesi çalışması bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Hem sosyalleşme imkanı hem dinlenme alanı

Özellikle büyük şehirlerde, yaşam alanlarına yakın olma özellikleriyle öne çıkan millet bahçeleri vatandaşlara hem sosyalleşme hem dinlenme alanları sağlıyor.

Yapılan millet bahçeleri içerisinde 105 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu, 160 kilometre uzunluğunda yeşil yürüyüş yolu bulunuyor. Bu sayede yüz binlerce vatandaş sağlıklı bir hayata adım atıyor. On binlerce öğrenci, her yaşa hitap eden kütüphanelerde ders çalışıyor.

Aynı zamanda millet bahçeleri sayesinde hem yeni afet toplanma alanları açılıyor hem de kirliliği önleyerek iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanıyor.

Grafik: Nursel Cobuloğlu Çoban