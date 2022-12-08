Önce belediyenin dronuyla çekim yaptılar. Ardından kaçak yapıları yasalaşmış gibi gösterdiler.

TRT Haber, İstanbul'daki rüşvet skandalı ile ilgili soruşturma dosyasına ulaştı.

Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet ağı

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da arasında bulunduğu örgütün iç yüzü, ortaya çıktı.

224 kişiden 32'sinin tutuklandığı rüşvet operasyonunun perde arkasında neler var?

Savcılık, belediye çalışanlarından oluşan örgütlü rüşvet yapılanmasını deşifre etti.

Buna göre kolluk kanadında zabıtalar, sivil kanatta mühendisler yer alıyor.

İtirafçılar rüşvet ağını anlattı

Rüşvet şemasının başındaysa Abdulkadir K. isimli zabıta memuru bulunuyor.

Rüşvet ağı için sürekli inşaata yeni başlayan firmalar ve yeni açılan işletmeler ile tanışıldı. Baskı ve tehditle toplanan paralar üçüncü şahısların hesaplarına yatırıldı. Soruşturma dosyasından çıkan ifadelerde itirafçılar rüşveti anlattılar.

"Ödeme yaparsanız sorun çıkarmam"

İtirafçı şüpheli H.K, "Cavit isimli zabıta memuru, reklam filmi çektiğimiz sırada tüm izinlerimizin olmasına rağmen bizi seti durdurmakla tehdit etti. 'Burada ödeme yapacaksınız, ben de setinize sorun çıkarmayacağım' dedi. Biz de işlerin yürümesi amacıyla 5 bin lira verdik" diye konuştu.

"Para verilmezse 'burayı başınıza yıkarım' diye tehdit etti"

Diğer bir itirafçı şüpheli İ.A da şunları söyledi:

"Ben Kadıköy’de işletme müdürü olarak çalışıyorum. Kadıköy çevre mühendisleri geldi. Tadilat işleri ile ilgili ceza yazacaklarını söyledi. Bir başka zabıta memuru da arkadaşımdan ses yalıtımı tadilatı için 20 bin lira para istedi. Vermezlerse 'burayı başınıza yıkarım' diyerek tehdit etti."

Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet ağı, kaçak yapıları yasal gibi gösterdi

Örgüt üyeleri ayrıca belediyenin dronunu kullanarak izinsiz yapıları belirledi. Görüntüler üzerinde oynayarak usulsüzlük yokmuş gibi gösterdi.

Başka bir itirafçı M.A da şöyle konuştu:

"Benim evimin tadilatı sırasında yükseltme işlemi gerekçesiyle Ali isimli zabıta, yanında müteahhit ile gelerek fotoğraflarını çekti. Bana uygunsuz çatı yükseltmesi için 1,5-2 milyon lira ceza kesilebileceğini, hatta savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını söylediler. Benden tutanak tutmamak ve savcılığa bilgi vermemek için 20 bin lira para istediler. Cezadan korktuğum için bu parayı elden teslim ettim."

Savcılığın soruşturması devam ediyor.

Haber: Hilal Yıldırım

