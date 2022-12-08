Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: DHA]
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda, 3 çalışan yaralandı. Yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına, silahlı saldırıda bulunuldu.
Saldırıda, iş yeri çalışanlarından Murat K, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralandı. Yaralılardan ikisi çevredekiler tarafından özel hastaneye götürüldü. Murat K. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Murat K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3 şüpheli gözaltına alındı
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş edildiğini belirledi.
Ekipler, olaydan sonra kaçan şüpheliler G.K., Ş.K. ve C.T'yi yakaladı.
Gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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