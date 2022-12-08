Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına, silahlı saldırıda bulunuldu.

Saldırıda, iş yeri çalışanlarından Murat K, Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralandı. Yaralılardan ikisi çevredekiler tarafından özel hastaneye götürüldü. Murat K. ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede kulübün bulunduğu caddenin karşısındaki otomobilden ateş edildiğini belirledi.

Ekipler, olaydan sonra kaçan şüpheliler G.K., Ş.K. ve C.T'yi yakaladı.

Gözaltına alınan biri kadın 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.