Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 07:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tefecilik ve yağma operasyonunda 3 gözaltı
[Fotograf: İHA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada R.K, L.K. ve O.K'nin faizle para verdikleri kişiyi darbedip, aracına da zarar verdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Muğla
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