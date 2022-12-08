Kaza, 9 Eylül'de Bülent Ecevit Caddesi'nde dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan Mehmet Baş, sigara içmek için dışarı çıkıp, park halindeki dolmuşun önüne oturdu.

Kalkış sırası gelen dolmuş şoförü Yunus Emre K. de direksiyon başına geçip, aracı çalıştırdı. Hareketlenen dolmuş, Mehmet Baş'a çarptı. Kazada aracın altında kalan Baş, hayatını kaybetti.

Eylül ayında hazırlanan bilirkişi raporunda Mehmet Baş'ın, 'taşıt trafiğini tehlikeye sokacak şekilde hareket etmek' maddesi uyarınca 'asli' kusurlu bulunduğu ortaya çıktı. 'Tali' kusurlu bulunan şoför Yunus Emre K.'nin ise hareket öncesi aracın etrafını kontrol etmediği ve yetersiz ehliyeti olduğu belirtildi.

Rapor sonrası hazırlanan iddianamede ise Yunus Emre K. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi ve dava açıldı. 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Yunus Emre K., Mehmet Baş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Yunus Emre K., `Olay tarihinde Mehmet Baş'ı bizim aracın önünde otururken görmüştüm. Hemen kendisini oturmaması konusunda uyardım, aracı sıraya çekeceğimi söylemiştim hatta kendisini Kayabaşı minibüsüne bindirdim. Önünden kalktığından emin olduktan sonra son temizlikleri yaparak araca oturdum` dedi.

"Aracın bir şeye takıldığını hissettim"

Bir süre telefonu ile oynadıktan sonra aracı çalıştırıp, korna çaldığını belirten Yunus Emre K., "Sıraya almak için aracı hareket ettirdim. Aracın bir şeye takıldığını hissettim. Bunun üzerine aracı, geri vitese aldım. Araç geri gitmedi. Kontağı kapattım, araçtan indim ve Mehmet Baş'ın sol lastiğin önünde yerde yattığını gördüm.

İlk olarak ambulansı aradım; Mehmet Baş’ın kalbine, nabzına baktım sonrasında ambulans geldi. Olaydan dolayı pişmanım. Kesinlikle kasten ve bilinçli olarak hareket etmedim. Olay kaza sonucu meydana gelmiştir. Benim ailem Mehmet Baş'ın ailesi ile görüşerek taziyelerini iletmiştir. Şu an huzurunuzda müteveffanın ailesinden özür diliyorum" diye konuştu.

Duruşmaya katılıp, şikayetçi olan Mehmet Baş'ın oğlu ise babasının gözlerinin iyi görmediğini ve işitme problemi yaşadığını söyledi.

Sanık avukatı da Yunus Emre K.'nin beraatini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Tutuksuz sanık hakkında adli kontrol tedbirlerini kaldıran hakim, kazadaki kusur oranının belirlenip, rapor edilmesi için dosyayı bilirkişiye göndererek, duruşmayı erteledi.