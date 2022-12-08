Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık U.S. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün sözde yöneticileriyle ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını, hakkında somut ve tutarlı tanık beyanı ile teşhislerin bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık U.S. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.