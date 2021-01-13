Yeşilyurt Mahallesi'ndeki camiye akşam saatlerinde yıldırım isabet etti.

Caminin minaresi ve bazı bölümleri, yıldırım düşmesi sonucu yıkıldı. Ayrıca, elektrik panosu patlarken, camideki elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü.

Bu sırada camide bulunan Seyit Tolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Camimiz kullanılmaz hale geldi"

Konuya ilişkin açıklama yapan Mahalle muhtarı İsmail Özdemir, "Bugün saat 16.30 sıralarında köyümüzün camisine yıldırım düştü. Minaremiz yıkıldı. Camimiz kullanılmaz hale geldi. Can kaybı ve yaralımız yok. İçeride cemaat olduğu halde kimse zarar görmedi" dedi.