Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde yurda yasa dışı yollardan giren sığınmacılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında devriye görevini gerçekleştiren polis ekipleri, durumlarından şüphelendikleri ve yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 3'ü Afganistan, 5'i Pakistan uyruklu 8 sığınmacıyı yakaladı.

Kimlik tespiti için bir emniyete götürülen sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.