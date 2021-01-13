Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Beykoz'da helikopter düştü' iddiası asılsız çıktı
[Fotoğraf: AA Video]
İstanbul Beykoz'da helikopter düştüğü ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.
Ormanlık alanda ve Elmalı Barajı çevresinde havadan ve karadan arama çalışması yürütüldü.
Yapılan aramalar, herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine sonlandırıldı.
Valililikten yapılan açıklamada da ''Yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.'' denildi.
İhbarda bulunduğu belirtilen 2 kişi ise ifadeleri alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: İstanbul
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