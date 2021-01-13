Beykoz Kanuni Kent Ormanı'nda bir helikopterin düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

Ormanlık alanda ve Elmalı Barajı çevresinde havadan ve karadan arama çalışması yürütüldü.

Yapılan aramalar, herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine sonlandırıldı.

Valililikten yapılan açıklamada da ''Yapılan araştırmalarda söz konusu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır.'' denildi.

İhbarda bulunduğu belirtilen 2 kişi ise ifadeleri alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.