Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Ocak'ta Balıkesir, İstanbul, Bursa ve Muş'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 10 şüphelinin yakalanması için 4 ilde operasyon düzenlenmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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