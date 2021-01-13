Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 1 ton 392 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan 5 araçta 1 ton 392 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 5 araçta arama yaptı.
Araçlarda, 1 ton 392 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
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