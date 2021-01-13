Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 28 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 28 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar gereğince, farklı mahallelerdeki 28 ev, karantinaya alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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