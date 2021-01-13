Delta Plajı mevkiinde ölü yayın balığını fark edenler, durumu belediyle ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, yayın balığını bulunduğu yerden aldı.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da bölgeye geldi ve bilgi aldı. Ceylan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığının daha önce hiç görülmediğini belirterek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdiklerini söyledi.