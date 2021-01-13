Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köyceğiz sahilinde 2 metrelik yayın balığı kıyıya vurdu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2 metrelik yayın balığı kıyıya vurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Delta Plajı mevkiinde ölü yayın balığını fark edenler, durumu belediyle ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, yayın balığını bulunduğu yerden aldı.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da bölgeye geldi ve bilgi aldı. Ceylan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yayın balığının daha önce hiç görülmediğini belirterek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verdiklerini söyledi.
Etiketler: Doğal Yaşam
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