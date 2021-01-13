Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Erzincan, Tunceli, Muş, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis çevrelerinde akşam saatlerinden başlayarak karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışı öngörülüyor.

Adıyaman, Siirt çevreleriyle Diyarbakır'ın kuzey ve doğusunda da yarın öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak meydana geleceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don, sel ve su baskını gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.