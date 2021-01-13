Haber Giriş: 13 Ocak 2021 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantinayı ihlal etti, HES kodu ele verdi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında karantinada olması gerekirken bankaya giden bir vatandaş HES kodu sorgusunda tespit edilip hastaneye götürüldü.
Çanakkale'de COVID-19 şüphesi bulunan Sezai E., test sonucu belli olmadan evinden ayrılıp bankaya gitti. Girişte görevlilerin HES kodu sorgusunda izolasyonda olması gerektiği tespit edilen bu kişinin durumu polis ekiplerine bildirildi.
Banka önüne gelen polislerin talebiyle bölgeye gelen sağlık ekibi, Sezai E.'yi ambulansa bindirdi.
Sezai E.'nin, hastanedeki kontrollerinin ardından izolasyonda tutulacağı evine götürüleceği öğrenildi.
Etiketler: HES Kodu Karantina Koronavirüs
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