Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kuvvetli kar yağışı, Hakkari çevrelerinde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.