İlçenin Taşgeçit Mahallesi'nde bahçe temizliği sırasında çıkan yangın samanlığa sıçradı.

Rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerine sıçrayan yangına müdahale sürüyor.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Çebi, yangında yaralı ve can kaybı olmadığını söyledi.

Bakan Soylu, evleri yanan vatandaşlarla telefonda görüştü

Vali İsmail Ustaoğlu, yangının devam ettiği ilçeye bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ustaoğlu, cep telefonu ile görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yangının son durumuyla ilgili bilgi aktardı.

Ustaoğlu'nun verdiği bilgilere göre, bölgede 7 ev yandı. Yangın çok şiddetli rüzgar nedeniyle halen kontrol altına alınamadı.

Vatandaşların bölgeden tahliye edildi. Tüm itfaiye ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor.

Vatandaşların güvenli bölgelerde barınmaları noktasında çalışmalar sürüyor. Gerekli görülmesi halinde vatandaşlar ilçe merkezindeki yurt, misafirhane ve otellerde misafir edilecek.

Aynı şekilde hayvanların da güvenli bölgelerde barınmaları sağlanacak ve yem ihtiyaçları giderilecek.

"Çok büyük geçmiş olsun, Allah beterinden korusun"

Vali Ustaoğlu, daha sonra Bakan Soylu'yu evleri yanan ve zarar gören vatandaşlarla cep telefonu ile görüştürdü.

Bakan Soylu, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Çok büyük geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. Valinin orada olmasıyla durum hemen tespit edilecek. Orada yalnız bırakılmayacaksınız. Can kaybı yok şükürler olsun, o bizim için en büyük teselli. Diğerlerinin üzerinden gelinir, inşallah hep birlikte yaralar sarılacaktır." dedi.

Barınma noktasında ihtiyaç halinde bölgeye konteyner gönderebileceklerini de belirten Soylu, "Konteyner ihtiyacı varsa hemen çıkaralım yola. Yerel imkanlarla hayvanlara yem ihtiyacıdır, geçici barınmadır, güvenli ahırlar temin edilecek." diye konuştu.