Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta bipolar hastası İsmail Tatar'a müdahale etmek için evine giden sağlık ekipleri hastanın saldırgan olması nedeniyle polisten yardım istedi.

Sağlık ekipleriyle birlikte hastanın yanına giden polis ekipleri ile birlikte görev yapan gece bekçisi Fatih D, Tatar tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildiği sırada Tatar, duruma müdahale etmek isteyen polis memurları Turgay A, Mustafa A. ile Ahmet K'yı da bıçakla yaraladı.

Saldırgan tavırlarını devam ettiren Tatar, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayda yaralanan 3 polis ve 1 bekçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tatar da yaralı olarak hastaneye götürüldü.