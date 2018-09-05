Kayıtlı İHA sayısı 25 bin, kullanıcı sayısı 31 bin oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, İHA Sistemleri Talimatı'nın yayımlanmasının ardından, 23 Şubat 2016 itibarıyla insansız hava araçlarının (İHA) kaydı için başvurular internet üzerinden alınmaya başlandı.

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'lar ve bunları kullanacak pilotlar, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı kayıt sistemine kaydedildi.

Azami kalkış ağırlığı 500 gramdan az olan İHA'lar kapsam dışı

Bunun dışında azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu var.

Kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ve azami kalkış ağırlığı 500 gramdan az olan İHA'lar talimat kapsamının dışında.

İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi

Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlük'ten İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi alırken, Türkiye'deki İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Bugün itibarıyla Türkiye'de kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866'ya yükseldi, kullanıcı sayısı ise 31 bin 194'ü buldu.

Pilot sayısının İHA sayısından fazla olmasının sebebi ise bir aracı, firmalarda birden fazla kişinin kullanmasından kaynaklanıyor. İHA'ların kullanım alanının yaygınlaşmasıyla söz konusu araçlardan kaynaklanan güvenlik ve uçuş emniyetini ihlal edecek riskler ortaya çıktı. Bunların asgariye indirilmesi için herkesin kurallara uygun hareket etmesi, yasak yerlerde uçuş yapılmaması gerekiyor.

İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir.

İHA ile ilgili tüm süreç ve başvurular hakkında bilgi için tıklayınız..https://t.co/HCMNVYQBkl — Sivil Havacılık GM (@SHGM) 5 Eylül 2018

İzinsiz uçuş yapanlara para cezası

SHGM’den yapılan açıklamada, izinsiz İHA uçurmanın da ciddi miktarlarda para cezasıyla cezalandırılacağı belirtilerek, “İzinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapan şahıslara ve İHA pilotlarına 6 bin 868 TL, uçuş izni almadan yapılan İHA uçuşlarında ise 11 bin 447 TL para cezası kesilmektedir" denildi.

Kaynak: AA, İHA