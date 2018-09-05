Gümüşhane'de PKK'ya ait sığınak bulundu

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kürtün kırsalında yapılan ve "Şehit Jandarma Er Hüseyin Özdemir" adı verilen operasyonda, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi.

Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilirken, delil niteliğinde olmayanlar olay yerinde imha edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA