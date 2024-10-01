Hafif Sağanak Yağışlı 11.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.10.2024 15:51

Kayıp Rojin her yerde aranıyor

Van'da 27 Eylül'de kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları sürüyor. Genç kızın telefon ve kulaklığının bulunduğu Van Gölü ve çevresinde aramalar yoğunlaştırıldı.

Kayıp Rojin her yerde aranıyor

Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri kayıp öğrencinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayıp Rojin her yerde aranıyor


Genç kızın bulunması için başlatılan çalışma devam ediyor

'Kurbağa adamlar', su altı görüntüleme cihazları ve botlarla hem gölün derinliklerinde hem de kıyı bölgelerinde arama çalışması yapıyor. Atlı polisler de sahil boyunca devriye gezerek kayıp kızdan bir iz arıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü'nde eğitim gören Rojin Kabaiş, 27 Eylül akşamı ortadan kayboldu. Rojin, arkadaşlarına, çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyledi.Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. 

ETİKETLER
AFAD Polis Sahil Van Van Gölü
Sıradaki Haber
Bartın'da dere taştı, karayolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:36
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, eylülde Mescid-i Aksa'ya 21 baskın düzenledi
17:34
Bakanlık, "çalışma izni" değerlendirme kriterlerini güncelledi
17:34
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine yeni saldırı düzenledi
17:33
Dışişleri Bakanlığı: Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için planlama hazır
17:30
Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin NATO üyesi ve AB ortağı olarak önemini vurguladı
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ümit Davala'ya başsağlığı telefonu
Akciğer hastası 62 yaşındaki Gazzeli Sarsawi, kaldığı çadırda yaşam mücadelesi veriyor
Akciğer hastası 62 yaşındaki Gazzeli Sarsawi, kaldığı çadırda yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Mark Rutte: NATO’da terörle mücadelede Erdoğan ile iş birliğine devam
Mark Rutte: NATO’da terörle mücadelede Erdoğan ile iş birliğine devam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ