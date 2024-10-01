Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 01.10.2024 14:33

Paramotorla uçan küçük çocuk uyuyakaldı

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Karaincirli köyüne gelen 4 buçuk yaşındaki çocuk, paramotur uçuşu sırasında uyuyakaldı.

Ailesiyle birlikte yaz tatilini geçirmek üzere Karaincirli köyüne gelen Eren Eryonar, paramotor ile uçuş yaptı.

Sahil şeridinde 150 metre yükseklikten gerçekleştirilen uçuşun başlarında oldukça heyecanlı olan Eren, dakikalar geçtikçe motorun sesiyle rahatlayarak derin bir uykuya daldı.

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, uçuş sırasında yaşanan bu anı kameraya kaydetti.

"Benim için de oldukça farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu"

Özkaya, uçuş sonrası yaptığı açıklamada, "Eren uçuşun başlarında çok heyecanlıydı. Ancak motorun sesi ona adeta ninni gibi geldi ve kısa süre sonra uyuya kaldı. Onu uyandırmamak için uçuşu 40 dakika boyunca sürdürdük ve güvenli bir iniş gerçekleştirdik. Bu, benim için de oldukça farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu." dedi.

Eryonar’ın ailesi de uçuş sırasında yaşanan bu anı keyifle izlerken, pilot Özkaya’nın profesyonelliği sayesinde küçük çocuğun güvenliği sağlandı. Bu olay, Eren’in ailesi için tatilin unutulmaz bir anısı olarak kaydedildi.

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Adıyaman'da 9 bin 603 konut için gece gündüz çalışıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:01
Kayıp Rojin her yerde aranıyor
15:16
Bartın'da dere taştı, karayolu ulaşıma kapandı
16:02
Erdoğan: Yeni anayasanın yasakçı değil özgürlükçü olması sarsılmaz ilkemizdir
15:11
Manisa'da tır minibüse arkadan çarptı
15:51
Mark Rutte: NATO’da terörle mücadelede Erdoğan ile iş birliğine devam
14:46
Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda yangın nedeniyle köylerin tahliyesi istendi
TBMM'de yasama yılı başladı
TBMM'de yasama yılı başladı
FOTO FOKUS
Mark Rutte: NATO’da terörle mücadelede Erdoğan ile iş birliğine devam
Mark Rutte: NATO’da terörle mücadelede Erdoğan ile iş birliğine devam
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ