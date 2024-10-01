Paramotorla uçan küçük çocuk uyuyakaldı

Ailesiyle birlikte yaz tatilini geçirmek üzere Karaincirli köyüne gelen Eren Eryonar, paramotor ile uçuş yaptı.

Sahil şeridinde 150 metre yükseklikten gerçekleştirilen uçuşun başlarında oldukça heyecanlı olan Eren, dakikalar geçtikçe motorun sesiyle rahatlayarak derin bir uykuya daldı.

Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya, uçuş sırasında yaşanan bu anı kameraya kaydetti.

"Benim için de oldukça farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu"

Özkaya, uçuş sonrası yaptığı açıklamada, "Eren uçuşun başlarında çok heyecanlıydı. Ancak motorun sesi ona adeta ninni gibi geldi ve kısa süre sonra uyuya kaldı. Onu uyandırmamak için uçuşu 40 dakika boyunca sürdürdük ve güvenli bir iniş gerçekleştirdik. Bu, benim için de oldukça farklı ve unutulmaz bir deneyim oldu." dedi.

Eryonar’ın ailesi de uçuş sırasında yaşanan bu anı keyifle izlerken, pilot Özkaya’nın profesyonelliği sayesinde küçük çocuğun güvenliği sağlandı. Bu olay, Eren’in ailesi için tatilin unutulmaz bir anısı olarak kaydedildi.