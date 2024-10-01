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Türkiye
AA 01.10.2024 13:03

17 ilde çete operasyonu: 159 şüpheli yakalandı

Aksaray merkezli 17 ilde düzenlenen çete operasyonunda 159 şüpheli gözaltına alındı.

17 ilde çete operasyonu: 159 şüpheli yakalandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "suç işlemek için örgüt kurma, üye olma ve yönetme", "uyuşturucu ticareti", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, tüm teknik ve soruşturma yöntemlerinin kullanıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında 116'sı Aksaray'da, 43'ü diğer illerde olmak üzere 17 ilde 159 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin işlemleri ve şüphelilere ait el koyulan materyal üzerinde incelemeler devam etmektedir. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

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