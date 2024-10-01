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Türkiye
AA 01.10.2024 12:56

Su borusu patladı, araç çukura düşerek çamura saplandı

Edirne'de patlayan su borusunun onarımının yapıldığı yolda seyreden hafif ticari araç çukura düştü. Yol, alandaki aksaklığın onarımı için trafiğe kapatıldı.

Su borusu patladı, araç çukura düşerek çamura saplandı

Atatürk Caddesi'nde gece saatlerinde su borusu patladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, onarım gerçekleştirerek yolu trafiğe açtı. Ancak daha sonra aynı alanda yeniden patlak oluştu. Sular özellikle Atatürk Bulvarı'nda yoğun birikintilere neden oldu.

Sabah saatlerinde, Y.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, tamir edilen bölgede oluşan çukura düşerek çamura saplandı.

Yol trafiğe kapatıldı

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüsü, onarımın yapıldığı noktada herhangi işaretleme ve uyarının yapılmadığını öne sürdü.

Çamura saplanan araç çekici yardımıyla çıkarılırken, yol, alandaki aksaklığın onarımı için yeniden trafiğe kapatıldı.

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