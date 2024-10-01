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Türkiye
AA 01.10.2024 12:39

Zonguldak'ta "sağanak" önlemi: Motokurye ve scooterların trafiğe çıkması yasaklandı

Zonguldak'ta kuvvetli yağışa karşı önlem amacıyla motosiklet, motokurye ve scooter sürücülerinin bugün trafiğe çıkması yasaklandı, Gökgöl Mağarası ziyarete kapatıldı.

Zonguldak'ta "sağanak" önlemi: Motokurye ve scooterların trafiğe çıkması yasaklandı

Son meteorolojik verilere göre kentte devam edeceği değerlendirilen kuvvetli yağış nedeniyle herhangi bir kazaya ya da olumsuz duruma mahal vermemek amacıyla bugün motosiklet, motokurye ve scooter sürücülerinin trafiğe çıkmaları yasaklandı.

Vatandaşların dere kenarlarından uzak durmaları, dere kenarlarına araç park etmemeleri, şiddetli yağışlar sırasında elektrik direkleri ve ağaç altlarından uzak durmalarının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, "Sel ve su baskınları anında güvenli alanlara geçiş yapılmalı ve tehlike anında 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istenmelidir" ifadesine yer verildi.

Öte yandan kentte devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Gökgöl Mağarası'nın da tedbir amaçlı bugün ziyarete kapatıldığı kaydedildi.

Meteoroloji'den 17 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteoroloji'den 17 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı

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