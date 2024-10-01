Manisa'da tır minibüse arkadan çarptı

İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde Ş.G. yönetimindeki tır, A.A. yönetimindeki servis minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle menfeze çarpan minibüs takla attı. Kazada servis minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada servis minibüsünün boş olması facianın önüne geçerken, feci kaza ise bir aracın arka kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde çarpma sonrası minibüsün havada uçtuktan sonra menfeze çarpması ve takla atması kameralara yansıdı. Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.