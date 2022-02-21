Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 22:46Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayıp muhtarın cansız bedeni toprağa gömülü bulundu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da 5 ay önce kaybolan eski muhtar Muhammet Bahçeçi'nin toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.
Kızılay Mahallesi eski muhtarı Muhammet Bahçeci, geçen yıl arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi.
Burada bir süre kalan Bahçeci'den bir daha haber alınamadı.
Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle takip başlattı.
Çalışmanın ardından 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci’nin köy yakınlarında araziye gömülen cansız bedeni bulundu.
Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.
Etiketler: Elazığ
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