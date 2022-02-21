Kızılay Mahallesi eski muhtarı Muhammet Bahçeci, geçen yıl arkadaşıyla birlikte merkeze bağlı Korucu köyüne geldi.

Burada bir süre kalan Bahçeci'den bir daha haber alınamadı.

Ailesinin 'kayıp' ihbarının ardından harekete geçen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphesiyle takip başlattı.

Çalışmanın ardından 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Bahçeci’nin köy yakınlarında araziye gömülen cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.