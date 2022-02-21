Bahçeşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden otomobil, önündeki tıra çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın altına giren otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise araç içinde sıkıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önmeli alırken, itfaiye ekipleri ise sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise araçtan çıkarıldı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.