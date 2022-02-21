Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal, akşam saatlerinde, yeni akülü araçla İlhan Şener'in Dudullu Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kaymakam Ünsal akülü sandalyeyi İlhan Şener'e teslim ederken, Vali Yerlikaya da telefonla aradığı Şener'e "Hayırlı olsun, güle güle kullan" dedi.

"Çok mutlu oldum"

Şener, "Sesinizi duymak çok güzel. Böyle yöneticilerimizin gönlünün zengin olduğunu hissetmek insana ferahlık veriyor. Çok mutlu oldum. Allah razı olsun" şeklinde yanıt verdi.

Faillerin yakalanması dolayısıyla emniyet teşkilatına teşekkür eden Şener, "Yaşı küçük insanların bunu yapıyor olması da çok üzücü" ifadesini kullandı.

"Çok hızlı davranıldı"

Yeni akülü sandalyesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Şener, "Çalınalı 3 gün olmuştu. Çok hızlı davranıldı. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Evinin önünden çalınmıştı

Annesinin havalandırmak için dışarıya çıkardığı akülü engelli aracını yerinde bulamayan Şener, durumu polise bildirmiş, şüpheliler yakalanmış ama araç hurdalıkta kullanılamaz halde bulunmuştu.

Şener, yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada "Sadece sandalyemi değil ayaklarımı çaldılar." sözleriyle dile getirmiş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bu serzenişe kayıtsız kalmayarak, Şener'e yeni akülü araç temin edileceğini duyurmuştu.