Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Fethiye'ye tatile gelen Yüksel Köse isimli kişi, yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti.
Bir süre patikada yürüyen Köse, çıktığı kayalıklarda mahsur kaldı.
Köse'nin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi.
Halatlar yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmayla Köse'yi kurtardı.
Köse'nin sağlık durumu iyi.
Etiketler: Kelebekler Vadisi jandarma arama kurtarma jakSon Güncelleme: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 13:20
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